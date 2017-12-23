Trabzonlular da çalışma komisyonları açıklandı

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hoşgör Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda ayrıca çalışma komisyon üyeleri açıklandı. Programda konuşan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Kocaeli Trabzonlular Derneği yönetimi olarak organize ettiğimiz tanışma ve kaynaşma toplantımıza her biriniz hoş geldiniz. Kahramanlıkları, destanları ve efsaneleri hiçbir zaman eksik olmayan ve sürekli yenilerinin eklendiği kadim bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklar her biri birbirinden güzel ve eşsiz hatta ve hatta dünyanın hiçbir yerinde olmayan renklere sahip. Bizlerde Trabzonlular olarak Anadolunun eşsiz ve farklı renklerinden sadece biriyiz. Kendi örf ve adetlerimiz, müziklerimiz, yemeklerimiz, konuşma aksamımız ve sayamayacağımız birçok özelliğimiz var” dedi.

VATAN DOYDUĞUN YERDİR

Durmuşoğlu sözlerinin devamında, “Bizim veya atalarımızın doğum büyüdüğü Trabzon şehri aynı Kocaelimiz gibi ülkemizin inci şehirlerinden birisidir. Vatan doğduğun değil doyduğun yerdir derler. Fakat bizim için vatan, ay yıldızlı bayrağımızın olduğu ecdadımızın ayak bastığı ve hatta ve hatta bu şerefli bayrağı taşıyabileceğimiz her yerdir. Kocaeli Trabzonlular Derneği olarak yapmak istediğimiz de bu kadar zengin ve eşsiz renklerin arasında kendi rengimizi daha da güzelleştirerek ön planda tutmak, ayak bastığımız her yerde bu renklerimizi tanıtmak, rengimizi veren hemşerilerimiz ile sürekli iletişim halinde olup onların temel hak ve isteklerini savunarak çözüme kavuşturmak için mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.

ÖNCE 41 SONRA 61

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu konuşmasını, “Şunu herkesin bilmesini isteriz ki Bizler tecrübe ve gençliği bir araya getirdiğimiz bu yeni yönetim ile önce 41 sonra 61 diyerek çıktığımız bu yolda, geçmişte Kocaeli Trabzonlular Derneğinde görev almış kıymetli büyüklerimizi her zaman başımız üstünde tutarak onlardan aldığımız güç ve şevk ile koşturmaya, mücadele etmeye, Kocaelimizde farklılık yaratmaya istekli genç kardeşlerimiz ile bambaşka bir dernek kültürü bambaşka bir birliktelik oluşturduk. Dernek binamızın da en kısa sürede hizmete açtıktan sonra daha da hızlı koşacak daha da istekli proje ve çalışmalar gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle noktaladı. Kaynaşma toplantısında ayrıca yeni oluşturulan yönetimin çalışma komisyonları da açıkladı. Durmuşoğlu’nun ardından derneğin kadın kolları başkanı Selma Uzuner de kısa bir konuşma gerçekleştirerek başkan Sami Durmuşoğlu’nu ve yönetimini desteklerini ifade etti.

TRABZONLULAR DERNEĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Başkan yardımcıları

Ümit Kum

Fuat Ayar

Neşe Köse

Abidin Eşkin

Mustafa Küçük

Mehmet Bilici

Genel Sekreter

Salih Şahintürk

Muhasip

Begüm Saral

Murat Akyıldız

Kadın Kolları Komisyonu

Neşe Köse

Gençlik Kolları Komisyonu

Kerem Çolak

Yasin Erbay

Begüm Saral

Yatırım Proje ve ar-ge Komisyonu

Fatih Keskin

Metin Keleş

Emre Özkar

İrfan Sarıoğlu

Osman Akova

Onur Açıkgöz

Üye ilişkileri ve teşkilatlanma Komisyonu

Salih Çuman

Mahmut Eryiğiit

Eğitim Kültür ve sosyal etkinlik Komisyonu

Nurten Erkan

Ali Kulaç

Ekrem Bekçi

Tanıtım medya Komisyonu

Uğur Karbuz

Gürcan Yılmaz

Kerem Çolak

Spor Komisyonu

Turgay Bulut

Yasin Erbay

Yasin Bulut

Salih Çuman

Onur Açıkgöz

Yerel Yönetimler ve Halkla ilişkiler Komisyonu

Muhatrem Küçük

Yaşar Furuncu

Lütfullah Yasin Küçük

Uğur Karbuz