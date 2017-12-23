Trabzonlular da çalışma komisyonları açıklandı

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hoşgör Restaurant’ta gerçekleşen kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantıda ayrıca çalışma komisyon üyeleri açıklandı. Programda konuşan Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, “Kocaeli Trabzonlular Derneği yönetimi olarak organize ettiğimiz tanışma ve kaynaşma toplantımıza her biriniz hoş geldiniz. Kahramanlıkları, destanları ve efsaneleri hiçbir zaman eksik olmayan ve sürekli yenilerinin eklendiği kadim bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklar her biri birbirinden güzel ve eşsiz hatta ve hatta dünyanın hiçbir yerinde olmayan renklere sahip. Bizlerde Trabzonlular olarak Anadolunun eşsiz ve farklı renklerinden sadece biriyiz. Kendi örf ve adetlerimiz, müziklerimiz, yemeklerimiz, konuşma aksamımız ve sayamayacağımız birçok özelliğimiz var” dedi.
VATAN DOYDUĞUN YERDİR
Durmuşoğlu sözlerinin devamında, “Bizim veya atalarımızın doğum büyüdüğü Trabzon şehri aynı Kocaelimiz gibi ülkemizin inci şehirlerinden birisidir. Vatan doğduğun değil doyduğun yerdir derler. Fakat bizim için vatan, ay yıldızlı bayrağımızın olduğu ecdadımızın ayak bastığı ve hatta ve hatta bu şerefli bayrağı taşıyabileceğimiz her yerdir. Kocaeli Trabzonlular Derneği olarak yapmak istediğimiz de bu kadar zengin ve eşsiz renklerin arasında kendi rengimizi daha da güzelleştirerek ön planda tutmak, ayak bastığımız her yerde bu renklerimizi tanıtmak, rengimizi veren hemşerilerimiz ile sürekli iletişim halinde olup onların temel hak ve isteklerini savunarak çözüme kavuşturmak için mücadele etmektir” ifadelerini kullandı.
ÖNCE 41 SONRA 61
Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu konuşmasını, “Şunu herkesin bilmesini isteriz ki Bizler tecrübe ve gençliği bir araya getirdiğimiz bu yeni yönetim ile önce 41 sonra 61 diyerek çıktığımız bu yolda, geçmişte Kocaeli Trabzonlular Derneğinde görev almış kıymetli büyüklerimizi her zaman başımız üstünde tutarak onlardan aldığımız güç ve şevk ile koşturmaya, mücadele etmeye, Kocaelimizde farklılık yaratmaya istekli genç kardeşlerimiz ile bambaşka bir dernek kültürü bambaşka bir birliktelik oluşturduk. Dernek binamızın da en kısa sürede hizmete açtıktan sonra daha da hızlı koşacak daha da istekli proje ve çalışmalar gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle noktaladı. Kaynaşma toplantısında ayrıca yeni oluşturulan yönetimin çalışma komisyonları da açıkladı. Durmuşoğlu’nun ardından derneğin kadın kolları başkanı Selma Uzuner de kısa bir konuşma gerçekleştirerek başkan Sami Durmuşoğlu’nu ve yönetimini desteklerini ifade etti.
TRABZONLULAR DERNEĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONLARI
Başkan yardımcıları
Ümit Kum
Fuat Ayar
Neşe Köse
Abidin Eşkin
Mustafa Küçük
Mehmet Bilici
Genel Sekreter
Salih Şahintürk
Muhasip
Begüm Saral
Murat Akyıldız
Kadın Kolları Komisyonu
Neşe Köse
Gençlik Kolları Komisyonu
Kerem Çolak
Yasin Erbay
Begüm Saral
Yatırım Proje ve ar-ge Komisyonu
Fatih Keskin
Metin Keleş
Emre Özkar
İrfan Sarıoğlu
Osman Akova
Onur Açıkgöz
Üye ilişkileri ve teşkilatlanma Komisyonu
Salih Çuman
Mahmut Eryiğiit
Eğitim Kültür ve sosyal etkinlik Komisyonu
Nurten Erkan
Ali Kulaç
Ekrem Bekçi
Tanıtım medya Komisyonu
Uğur Karbuz
Gürcan Yılmaz
Kerem Çolak
Spor Komisyonu
Turgay Bulut
Yasin Erbay
Yasin Bulut
Salih Çuman
Onur Açıkgöz
Yerel Yönetimler ve Halkla ilişkiler Komisyonu
Muhatrem Küçük
Yaşar Furuncu
Lütfullah Yasin Küçük
Uğur Karbuz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz