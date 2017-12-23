Bugün çok “Süper” maçlar var!

3. sıradaki Güneşspor ve sondan bir üst sıradaki Hereke arasında sadece 4 puanlık bir farkın bulunduğu Süper Amatör Lig A Grubu’nda Pazar mesaisi yine çok hararetli olacak. Derbent’te üst üste iki maç var. Derbentspor’un rakibi Tavşantepespor olacak. Saat 14.00’da başlayacak olan karşılaşmada Sabit Selvi düdük çalacak.

ZOR MAÇI GÜLDİBİ YÖNETECEK

Bu maçın hemen ardından sahneye lider Nusretiyespor, ilk 4 mücadelesi veren Diliskelesi’ni konuk edecek. 16.15’te başlayacak olan maçı Ömer Kocabey yönetecek. Günün skoru merakla beklenen maçlarından birisi de Beylikbağı Stadı’nda oynanacak. Arapçeşme ile Çınarlıspor arasındaki zorlu maç 15.00’da başlayacak ve karşılaşmayı Tolga Güldibi yönetecek.

İHSANİYE – GÜNEŞ!

Son 5 maçta 13 puan toplayan İhsaniyespor ile üst üste yenilgiler alarak şaşırtan Kocaeli Güneşspor çok zorlu bir maça çıkacak. Kavaklı Stadı’ndaki maç saat 14.00’da başlayacak ve mücadelede Volkan Kırbaş yönetecek. Hafta arasında Tavşantepespor ile 2-2 berabere kalan Hereke Yıldızspor, son sırada bulunan ve veda maçlarına çıkan Seka Doğan karşılaşacak. Hereke Erkin Akkaş Stadı’ndaki mücadeleyi Mehmet Bahar yönetecek.

15.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli Güneş - Nusretiyespor: 0-3

Çınarlıspor-İhsaniyespor: 1-3

Seka Doğan- Denizliköyüspor: 0-3

Tavşantepespor-Hereke Yıldız: 2-2

Diliskelesispor- Derbentspor: 0-1

Arapçeşmespor (BAY)

GÜNÜN PROGRAMI

14.00: İhsaniyespor-Kocaeli Güneş

14.00: Derbentspor-Tavşantepespor

15.00: Arapçeşmespor-Çınarlıspor

15.00: Hereke Yıldız-Seka Doğanspor

16.15: Nusretiyespor-Diliskelesispor

Denizliköyüspor (BAY)