Beylerbeyi de bu konudan dertli!

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden Başiskele Doğantepespor, ilk yarının son maçında Beylebeyispor ile karşılaştı. Mücadeleyi 90. dakikada serbest vuruştan yediği golle 1-0 kaybeden Doğantepespor ilk yarıyı 25 puan ile ilk sıradaki Gebzespor’un 6 puan gerisinde bitirdi. Zorlu maçın ardından Beylerbeyispor’un Rizeli yöneticisi Mehmet İslamoğlu, maçta tanıştığı Doğantepespor Kulüp Başkan Ertan Demirhan’ı ağırladı.

DEMİRHAN: ONLAR DA MAĞDUR OLUYOR

Başkan Ertan Demirhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Beylerbeyi maçı bizim için pek de iyi geçmedi. Anlamsız bir kural nedeni ile taraftarımız maçı tribünden izleyemedi. Bu konunun Beylerbeyi Kulübü ile bir ilgisinin olmadığını öğrendik. Çünkü onlar da mağdur ve sporcu aileleri bile “Nasıl olsa bizi stada almıyorlar” diyerek çocuklarının maçlarını izleyemiyor. Hangi devirdeyiz. İnanılır gibi değil.

TEŞEKKÜR ETTİ

Takımımız da ne yazık ki son dakika golü ile mağlup oldu. Özellikle ikinci yarıdaki futboldan çok memnunum. Nasip böyleymiş. Beylerbeyi Kulübü yöneticilerinden Sayın Mehmet İslamoğlu’nu maçta tanıdım ve hemşehrim olduğunu öğrendim. Kendisinin davetine icabet ettik. Hoşsohbeti ve konuk severliği için kendisine teşekkür ediyorum.

İSLAMOĞLU: BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Tekstil işi ile uğraşan İşadamı Mehmet İslamoğlu ise “Ne yazık ki tribün sıkıntısı çekiyoruz. Stat ile ilgili, heyelan tehlikesi yaşadığı için Spor Güvenlik Kurulu taraftar kotası kararı aldı. Biz de yaşanan olaydan hoşnut değiliz. Elimizden bir şey gelmiyor. Bir diğer gösterdiğimiz stat Karagümrük Stadı. Ama orada da deplasmanda gibiyiz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’nda oynamak istiyor. Burada kendilerini daha rahat hissediyorlar” dedi.