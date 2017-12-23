Bu ziyaret Karamürselspor’u şampiyon yapar!

90’lı yıllarda ilimizi 3. Lig’de de temsil etmiş ve eski günlerine dönmek için gün sayan Karamürselspor’a son oynanan Derince Birlikspor maçı öncesi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan samimi destek geldi. Mücadele öncesi soyunma odasına giren Yıldırım, Karamürselspor yönetimi ve futbolcularının her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi.
EFSANE PEHLİVAN TAŞCI DA EŞLİK ETTİ
Karamürselli futbolcular bu moralle Derince ekibini 4-1 mağlup edip şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Başkan Yıldırım’a Karamürselspor’un eski başkanlarından, Ahmet Taşçı da eşlik ederek, “Yenilmek Kaybetmek değildir, Vazgeçmek Kaybetmektir” sözleri ile yaşayan efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz