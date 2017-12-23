Kocaelispor çok iyi zeminde antrenman yapacak

Çalışma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün belirlediği teknik standartlarda olan sahanın bu durumu güçlendirildi.

NELER YAPILDI ?

Çalışma kapsamında sahanın çimleri söküldü. Drenaj ve sulama sistemi yenilenen sahanın alt yapısı kuvvetlendirildi. Sahanın üzerindeki fazla suyu çeken ve göletlerin oluşmasını engelleyen drenaj sistemi yenilendi. Drenaj boruları döşenen kanalların üzerine 20 cm 7-15 dere çakılı döküldü. Bunun üzerine de 10cm, 0.7 filtre kumu döküldü. Kum ve ponza karıştırılarak saha kotları genişletildi. Bu işlemlerin ardından çimlerin köklenmesi için 60 günlük bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bakım maliyetinin 1 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.