Ayak tenisinde ödüller verildi

19-21Aralık 2017 tarihlerinde Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda 7 ortaokul, 10 lise takımı mücadele etti. Toplamda 17 okul ve 102 öğrencinin spor yapma imkanı bulduğu turnuva maçları beden eğitimi öğretmenleri tarafından yönetildi. Ortaokullarda, Değirmendere Ortaokulu, liselerde ise İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.



Dereceye giren ortaokullar

1.Değirmendere Ortaokulu

2.Dumlupınar Ortaokulu

3.Gölcük Ortaokulu

Dereceye giren liseler