Ayak tenisinde ödüller verildi

19-21Aralık 2017 tarihlerinde Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda 7 ortaokul, 10 lise takımı mücadele etti. Toplamda 17 okul ve 102 öğrencinin spor yapma imkanı bulduğu turnuva maçları beden eğitimi öğretmenleri tarafından yönetildi. Ortaokullarda, Değirmendere Ortaokulu, liselerde ise İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.
Dereceye giren ortaokullar
1.Değirmendere Ortaokulu
2.Dumlupınar Ortaokulu
3.Gölcük Ortaokulu
Dereceye giren liseler
- İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi
- İhsaniye Anadolu Lisesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz