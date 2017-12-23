Aşçı artık Uluslararası arenada

Türkiye Karate Federasyonu tarafından bu şampiyonada görev almaya uygun görülen Vasfi Aşçı, ilimizi ve ülkemizi temsil etti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Aşçı “Bu benim için büyük bir onur olmuştur. Bu uluslararası Balkan Şampiyonası öncesinde yapılmış olan sınavda ve şampiyonada başarılı maçlar yönetişimde, hayalini bile kurmakta zorlandığım “Uluslararası Karate Hakemliği” klasmanına yükselmenin onurunu yaşamaktayım. Benim bu onuru yaşamamda desteği olan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı’ma, Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na şükranlarımı sunarım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz