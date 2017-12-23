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Bugün 12:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:14 TSİ )

Kocaeli Birlikspor’da neşeli günler!

1. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor ikinci yarının hazırlıklarına tesiste yapılan antrenmanla başladı.

Kampın birinci etabı yorucu ancak eğlenceli başladı.

KIRAN KIRANA ÇİFT KALE MAÇ

Ligin ilk yarısını Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasıyla tamamlayan Kocaeli Birlikspor 4 günlük aranın ardından yeniden topbaşı yaptı. Önceki gün antrenman sahasında hazırlık kampının birinci etap çalışmalarına başlayan Kırmızı-Beyazlılar önce koordinasyon parkurunda çalıştı, ardından tam sahada çift kale maç yaptı.

HOCALAR DA OYNADI

Teknik direktör Bülent Baturman ve yardımcı antrenör Tolga Şanbay’ın da rakip takımlarda yer aldığı çift kale maçta kıran kırana mücadele yaşandı. Sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisi süren Emrecan Yıldızhan takımdan ayrı düz koşu yaptı. Futbolcuların hırsı, isteği ve temposu teknik heyetin memnuniyetini kazandı.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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