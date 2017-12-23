Kocaeli Birlikspor’un teknik direktörüz Bülent Baturman hazırlık kampı programlarından takımla ilgili düşüncelerine, transferden mental antrenmana ve taraftara kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. Takımın mental olarak henüz hazır olmadığını belirten Baturman “Bir aylık çok önemli bir hazırlık süremiz var. Eksiklerimizi gidermek için iyi fırsat. Yılbaşına kadar tesislerimizde saha çalışmalarıyla birlikte ağırlıklı motorik özellikleri geliştireceğiz sonra da 11 gün Antalya’da teknik-taktik ve hazırlık maçı içerikli kamp yapacağız. Öte yandan başkanımız uğraşıyor, transfer açılırsa gelecek tecrübeli oyuncular bu takımın performansını en az yüzde 50 arttırır. Açılmazsa da sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadesine yer verdi.
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Baturman: Devre arası ilaç gibi gelecek
Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Bülent Baturman, lige verilen 1 aylık aranın takımın eksiklerini gidermede ve pozitif yönlerin geliştirilmesinde önemli bir süre olduğunu belirtti, “Adım gibi eminim, oyuncularımın performansları artacak” dedi
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