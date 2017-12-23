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Basın Onur Günü maçı için geri sayım

Körfez Belediyesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve 16 Ocak Basın Onur Günü nedeni ile 26 Aralık Salı günü organize edeceği etkinlikle ilgili son aşamaya gelindi.

BÜYÜT

Papen Mustafa ve Evren Turhan gibi ünlü futbolcuların yer aldığı gecede gazeteciler maç yapacak, mücadeleyi MHK Eski Başkanı ilimizin gururu Mustafa Çulcu yönetecek.

BAYAN GAZETECİLER MAÇ YAPACAK

Organizasyon ile ilgili olarak Cix Spor’a siparişleri verilen 50 adet Kocaelispor formasının yanı sıra 20 adet Türk Milli Takım forması geldi. Salı akşamı saat 19.00’da başlayacak olan etkinlikte ilk önce protokol konuşmaları, pasta kesimi ve çiçek takdimi yapılacak. Ardından bayan gazetecilerden oluşan takım ile protokol ilk maçı yapacak olan takımlar olacak. Kız takımının kaptanı Gönül Efe olacak. Takımlar 8’er kişiden oluşacak.

HERKES FORMA GİYECEK

Yaklaşık 15 dakikalık sembolik maçın ardından görsel ve yazılı basında görev yapan spor, asayiş ve siyaset muhabirleri sahaya çıkacak ve bu maç ise toplamda 50 dakika sürecek. Gazetecilerin sadece spor ayakkabısı getirmesi yeterli olacak. Formalar günün anısına gazetecilere hediye edilecek. Amaç, herkesin formasını giyip sahada ter dökmesi ve kendileri için çok özel olan onurlu günü kutlamak. Maçın ardından aynı yerde kokteyl verilecek. Basın mensupları için Salı akşamı araç tahsis edilecek. Hareket 18.00’da olacak.

PROGRAM

17.30 Toplanma

17.45 Hareket Esnaf Kefalet Durağı – Peynirci Baba

19.00: Açış konuşmaları, pasta kesimi, çiçek takdimi, dilek ve temenniler

19.15: Bayan Gazeteciler – Protokol maçı

19.30: Muhabirler ve müdürler

20.15: Kupa töreni

20.30: Kokteyl

Bugün 12:16 TSİ - Spor

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