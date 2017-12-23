Lider Bekirdere’nin rakibi Yuvacık

Lider Kirazpınar’ın rakibi az da olsa ilk 3 şansı bulunan Çayırova Fatihspor olacak. Maç fazlası ile lider olan Bekirdere ile Yuvacıkspor arasındaki maçın skoru merak ediliyor. Derince Birlik ile Kireçocakları formalite maçına çıkacak, Karamürselspor ile haftayı hükmen galibiyet ile geçecek.
HAFTA SKORLARI
Yuvacıkspor – Yenimahallespor: 1-1
Kireçocakları - Bekirderespor: 2-5
Karamürselspor - Derince Birlik: 1-4
Çayırova Fatih – Akmeşe (Hükmen Fatih)
GÜNÜN PROGRAMI
15.00: Kirazpınar - Çayırova Fatih – Metin Oktay – Gülsüm Çetin
15.00: Bekirderespor – Yuvacıkspor – Cephanelik – Kadir Yılmaz
15.00: Derince Birlik - Kireçocakları – Derince – Oğuzhan Arslan
Karamürselspor (Hükmen galip)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz