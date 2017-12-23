Lider Bekirdere’nin rakibi Yuvacık

Lider Kirazpınar’ın rakibi az da olsa ilk 3 şansı bulunan Çayırova Fatihspor olacak. Maç fazlası ile lider olan Bekirdere ile Yuvacıkspor arasındaki maçın skoru merak ediliyor. Derince Birlik ile Kireçocakları formalite maçına çıkacak, Karamürselspor ile haftayı hükmen galibiyet ile geçecek.

HAFTA SKORLARI

Yuvacıkspor – Yenimahallespor: 1-1

Kireçocakları - Bekirderespor: 2-5

Karamürselspor - Derince Birlik: 1-4

Çayırova Fatih – Akmeşe (Hükmen Fatih)

GÜNÜN PROGRAMI

15.00: Kirazpınar - Çayırova Fatih – Metin Oktay – Gülsüm Çetin

15.00: Bekirderespor – Yuvacıkspor – Cephanelik – Kadir Yılmaz

15.00: Derince Birlik - Kireçocakları – Derince – Oğuzhan Arslan

Karamürselspor (Hükmen galip)