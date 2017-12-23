Esentepe’de kritik randevu

Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma akşam 6’da başlayacak. Lider Arslanbey, Cephanelik Stadı’nda Play-Off hattındaki Yuvam İzmit’e konuk olacak ve maç akşam 7’de başlayacak. İkinci sıradaki Kullarspor’un rakibi İzmit Sanayi olacak. Vin-San Tesisleri’ndeki mücadele 5’te başlayacak. Düşmeme mücadelesi veren Çubuklu Balaspor ile Beşköy, Metin Oktay Stadı’nda saat 5’te başlayacak maçta karşılaşacak.
HAFTA SKORLARI
Çubuklu Bala - Şekerpınar: 3-0
Kullarspor – Beşköy: 0-6
Arslanbey - İzmit Sanayi: 1-5
Çamçukurspor - Yuvam İzmit (Yarıda kaldı)
GÜNÜN MAÇLARI
17.00: Beşköy - Çubuklu Balaspor – Metin Oktay – Engin Uğur
17.00: İzmit Sanayi – Kullarspor - Vin-San – Selim Akman
18.00: Taşköprü Birlik – Çamçukurspor – Esentepe – Fatih Yavuz
19.00: Yuvam İzmit – Arslanbey – Cephanelik – Özgür Holat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz