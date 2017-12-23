Fahrettin Paşa’nın torunu Kocaeli'deymiş

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in, Medine Kahramanı/Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa hakkında ki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert karşılık vermişti. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan da olaylar sonrasında paşaya verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için randevu istediğini söyledi.
BABAM AMCAM GENERAL
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in kendisini iş yerinde ziyaretinde konuşan Türkkan, “Kendisi hatıratını yazmamış. Neden yazmıyorsun diyenlere de biz vazifemizi yaptık karşılığını veriyormuş. Bütün Türkiye’nin Fahrettin Paşa’yı tanıması ve desteklemesi bizlere gurur vermiştir. Benim babam ve amcam emekli generaldir. Dedem zaten paşa, bizim kuşakta asker bulunmuyor. Cumhurbaşkanımızdan randevu talebim oldu. Kendisine dedemize sahip çıktığı için teşekkür edeceğim. Uzun yıllardır Fahrettin Paşa’dan kimse bahsetmiyordu. Cumhurbaşkanımız göreve geldiği zamandan bu yana her zaman Fahrettin Paşa’dan bahsetmiştir” dedi.
ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR ETTİ
Ziyarete Fahrettin Paşa ile gurur duyduklarını belirten Başkan Üzülmez ise “Petrol şımarığı, densizin biri çıkıp bizim kahramanlarımızdan Fahrettin Paşa’ya laf söyledi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tarihine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir anlayış son 16 yıldır ülkemizde hakim durumdadır. ABD’ye gittiğim zaman Abdülhamid Hanın torunları çok sefil durumda, orada garsonluk yapan duruma düşmüşler. AK Parti iktidar olduğu zaman o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız da aynı durum ile karşılaşıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından tarih misyonuna göre gereken yapıldı bugün daha rahat bir hayat sürdürmektedirler. Fahrettin Paşa’nın neler yaptığını biliyorduk. Ancak bu olay vuku bulunca bizim bilmediğimiz çok daha fazla bilgi sahibi olduk. Fahrettin Paşa’nın yaptıklarıyla gurur duyduk” diye konuştu. Ziyaretten memnuniyet duyan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, Belediye Başkanı Üzülmez’e teşekkür etti.
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Yorumlar
(1 )
Hüseyin Boz - Allah Fahrettin paşa'dan razı olsun.
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