Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:47 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:51 TSİ )

Fahrettin Paşa’nın torunu Kocaeli'deymiş

Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, yaşanan olaylar karşısında tüm Türkiye’nin paşayı desteklemesinden dolayı memnun kaldıklarını ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in, Medine Kahramanı/Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa hakkında ki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert karşılık vermişti. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan da olaylar sonrasında paşaya verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için randevu istediğini söyledi.

BABAM AMCAM GENERAL

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in kendisini iş yerinde ziyaretinde konuşan Türkkan, “Kendisi hatıratını yazmamış. Neden yazmıyorsun diyenlere de biz vazifemizi yaptık karşılığını veriyormuş. Bütün Türkiye’nin Fahrettin Paşa’yı tanıması ve desteklemesi bizlere gurur vermiştir. Benim babam ve amcam emekli generaldir. Dedem zaten paşa, bizim kuşakta asker bulunmuyor. Cumhurbaşkanımızdan randevu talebim oldu. Kendisine dedemize sahip çıktığı için teşekkür edeceğim. Uzun yıllardır Fahrettin Paşa’dan kimse bahsetmiyordu. Cumhurbaşkanımız göreve geldiği zamandan bu yana her zaman Fahrettin Paşa’dan bahsetmiştir” dedi.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyarete Fahrettin Paşa ile gurur duyduklarını belirten Başkan Üzülmez ise “Petrol şımarığı, densizin biri çıkıp bizim kahramanlarımızdan Fahrettin Paşa’ya laf söyledi. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tarihine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir anlayış son 16 yıldır ülkemizde hakim durumdadır. ABD’ye gittiğim zaman Abdülhamid Hanın torunları çok sefil durumda, orada garsonluk yapan duruma düşmüşler. AK Parti iktidar olduğu zaman o zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımız da aynı durum ile karşılaşıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından tarih misyonuna göre gereken yapıldı bugün daha rahat bir hayat sürdürmektedirler. Fahrettin Paşa’nın neler yaptığını biliyorduk. Ancak bu olay vuku bulunca bizim bilmediğimiz çok daha fazla bilgi sahibi olduk. Fahrettin Paşa’nın yaptıklarıyla gurur duyduk” diye konuştu. Ziyaretten memnuniyet duyan Fahrettin Paşa’nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, Belediye Başkanı Üzülmez’e teşekkür etti.

Bugün 12:47 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Hüseyin Boz - Allah Fahrettin paşa'dan razı olsun.

Yanıtla . 1Beğen 23 Aralık 13:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakırcılar Çarşısı’na yeni bir yüz mask
Bakırcılar Çarşısı’na yeni bir yüz
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek! mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!
Ülkücülerden Başbuğ Türkeş sergisi mask
Ülkücülerden Başbuğ Türkeş sergisi
Romanlar engelli aileleri unutmadı mask
Romanlar engelli aileleri unutmadı
Başkan Karaosmanoğlu’na Bem-Bir-Sen’den ziyaret mask
Başkan Karaosmanoğlu’na Bem-Bir-Sen’den ziyaret
Engelsiz ve sevgi dolu yaşam mask
Engelsiz ve sevgi dolu yaşam
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı! mask
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı!
Yangına giderken 6 kişi yaralandı! mask
Yangına giderken 6 kişi yaralandı!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR