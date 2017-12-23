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Engelsiz ve sevgi dolu yaşam

KEREM Derneği ile Suadiye Cemal Doğan Kadın Bakımevi tarafından Tanyıldız Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu

Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi(KEREM) ile Suadiye Cemal Doğan Kadın Bakımevi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Yeni Yıl Kutlamaları kapsamında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Tanyıldız Düğün Salonu’nda etkinlik düzenledi. Hareketli müziklerle eğlencenin doruğa ulaştığı programa KÖSEM Başkanı Evnur Sandal, 2’nci Başkan Mukaddes Ceyhan, Başkan Yardımcısı Nuran Uygun, Kurum Müdürü Ayhan Özder, Cemal Doğan Kadın Bakımevi Müdürü Şahin Alım, Müdür Yardımcısı Sibel Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞACAĞIZ

Etkinlikte konuşan KEREM Derneği Başkanı Evnur Sandal, “Bizim çocuklarımız çok özel çocuklar. Her yıl Süleyman Bey bizi buraya davet ediyor, biz de çocukları eğlendiriyoruz. Bizim sloganımız ‘Engelsiz ve Sevgi Dolu Yaşam’ olacak. Çocuklarımızın aileleri olmadığı için, bakıma muhtaç çocuklar olduğu bizler gönüllü anneler olarak onlara yürekten sevgimizi vermeye çalışıyoruz. Ancak sevgi verirsek birçok şeyi aşarız. Engelleri sevgi yoluyla aşacağız” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:21 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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