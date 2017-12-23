Dün gece başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye başlıyor. Yağıştan en çok etkilenen ilçelerimizden biri de Kandıra... Şiddetli yağış sel ve taşkınlara sebep olurken her yağış sonrasında aynı manzaraların ortaya çıkması vatandaşları çileden çıkartıyor. Kefken Yakomaz Sitesi yöneticisi Ahmet Ferlibaş da bu kişilerden biri... Her yağmur sonrası sitelerini su bastığını ifade eden Ferlibaş, İSU, Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi'ni arayarak yardım istiyor. Her aradığı kurumun başka bir kuruma yönlendirdiğini söyleyen Ferlibaş, bu sabah bölgeye gelen İSU yetkililerinin hiçbir çalışma yapmadan "Büyükşehir'i arayın" dedikleribi aktardı.
Bugün 13:56 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Her yağmur sonrası aynı manzara
Kefken Köyü Mesut Sokak üzerinde bulunan Yakamoz Sitesi sakinlerinin selle imtihanı bitmiyor.
Bugün 13:56 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz