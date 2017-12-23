Kılıçdaroğlu'ndan ‘İzmit Büyükşehir’ gafı

Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.