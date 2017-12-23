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Kılıçdaroğlu'ndan ‘İzmit Büyükşehir’ gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ‘İzmit Büyükşehir’ gafı

Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(2)
02

Sadi - 2.gaf muhtarlara büro izmitte muhtarlarin güzel bürolari var

Yanıtla . 0Beğen 23 Aralık 14:34
01

Kadir Çetin - Bunu mu yakaladınız Bravo sizin gazeteciliğinize.

Yanıtla . 1Beğen 23 Aralık 14:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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