Konuşmanın sonunda Kocaeli’ne değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah’ın izniyle, sizlerin katkıları ile buranın büyükşehir belediye başkanlığını alacağız. İzmit Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu mali imkan, hiçbir belediyede yok. Kocaeli’nin haline bakıyorum ve üzülüyorum. 5 yıl yetki verin, burayı Paris yapacağız. Leyla Atakan Kocaeli’ni tüm Türkiye’ye tanıttı. İnşallah Kocaeli’ni tüm dünyaya tanıtacağız" şeklinde konuştu.
Bugün 14:10 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Kılıçdaroğlu'ndan ‘İzmit Büyükşehir’ gafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ‘İzmit Büyükşehir’ gafı
Bugün 14:10 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(2 )
Sadi - 2.gaf muhtarlara büro izmitte muhtarlarin güzel bürolari var
Kadir Çetin - Bunu mu yakaladınız Bravo sizin gazeteciliğinize.
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