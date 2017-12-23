Asgari ücretin net 2 bin lira olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Daha önce bin 500 olsun dedim, kıyamet koptu. Bizim tüm belediyelerimizde net bin 500 lira. Erzurum’un en küçük Çat belediyesi asgari ücreti yapıyorsa, hükümet bunu niye yapamıyor. Asgari ücret net 2 bin olmalı. ’Para bulamayız’ diyorlar, para var kardeşim, Türkiye zengin bir ülke. Bu para fazlaysa, o zaman bakanlar, vekiller bir ay iki bin lira ile geçinsinler. Sanki iki bin lira çok fazla" ifadelerini kaydetti.
Bugün 14:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
CHP liderinin asgari ücret önerisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Asgari ücret net 2 bin lira olmalı" dedi.
Bugün 14:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz