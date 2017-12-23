Söğüt ve ekibi, Baran’a konuk

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yönetimini makamında ağırladı. Başkan İsmail Baran görüşmede, parti teşkilatı ile her zaman istişare içinde olacaklarını ve iletilecek görüş ve önerilere önem vereceklerini dile getirdi.

DAHA DA YUKARI ÇIKARACAĞIZ

Buluşmada konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, “Siyaset koşturmayı gerektiriyor. Bizler de yönetimimizle birlikte davamız için koşturacağız. Güçlü Türkiye için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de bu anlamda bizim yanımızda olacağınıza inanıyoruz. Aldığımız bayrağı birlikte daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.

BİRİZ, BERABERİZ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ile hak davada biriz, beraberiz. Sizler teşkilat olarak gereken çalışmaları yapacaksınız. Bizler de yerel yönetimler olarak hizmet noktasını tamamlayacağız. Teşkilatlarımız ile istişare içinde olacağız. Bizler bütünün parçasıyız” ifadelerini kullandı.