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Başkan Karaosmanoğlu’na Bem-Bir-Sen’den ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Başkan Karaosmanoğlu, samimi bir havada gerçekleşen görüşmede nazik ziyareti dolayısıyla genel başkan Turbay’a teşekkür etti.

“ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİ KUTSALDIR”

Sendika yöneticilerini dinleyen çalışmaları hakkında bilgiler edinen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Halkımıza birlikte hizmet ettiğimiz tüm çalışanlarımıza değer veriyoruz. İşçimizin ve memurlarımızın ortaya koyduğu emek için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın emekleri kutsaldır” dedi.

“SAFAHÂT KÜLLİYATI” ESERİNİ HEDİYE ETTİ

Başkanlar Turbay ve Aygen’e Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları Fevzi Karataş, Aziz Kılıç, Faruk Zihni ve Hicabi Bulut da eşlik etti. Buluşmada genel başkan Mürsel Turbay, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve hakkında yazılanları ile Safahât çalışmalarını içeren kitaplardan oluşan “Safahât Külliyatı” eserini hediye etti.

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