Başkan Karaosmanoğlu’na Bem-Bir-Sen’den ziyaret

Başkan Karaosmanoğlu, samimi bir havada gerçekleşen görüşmede nazik ziyareti dolayısıyla genel başkan Turbay’a teşekkür etti.
“ÇALIŞANLARIMIZIN EMEKLERİ KUTSALDIR”
Sendika yöneticilerini dinleyen çalışmaları hakkında bilgiler edinen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Halkımıza birlikte hizmet ettiğimiz tüm çalışanlarımıza değer veriyoruz. İşçimizin ve memurlarımızın ortaya koyduğu emek için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın emekleri kutsaldır” dedi.
“SAFAHÂT KÜLLİYATI” ESERİNİ HEDİYE ETTİ
Başkanlar Turbay ve Aygen’e Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları Fevzi Karataş, Aziz Kılıç, Faruk Zihni ve Hicabi Bulut da eşlik etti. Buluşmada genel başkan Mürsel Turbay, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve hakkında yazılanları ile Safahât çalışmalarını içeren kitaplardan oluşan “Safahât Külliyatı” eserini hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz