Romanlar engelli aileleri unutmadı

Başkanlığını Fehmi Acar’ın yaptığı Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Eğitim Derneği 2018 yılı öncesindeki çalışma programını hazırladı. Dernek yönetimi, yeni yıl içinde farklı bir projeyle engelli çocukları olan ailelere ulaşmayı hedefliyor. 2017 yılı içerisinde “Bilinçli aile bilinçli toplum” projesi kapsamında 34 bayana eğitim verdi. Eğitimlere katılan bayanların 24’ü sertifika almaya hak kazandı. İŞKUR ile yapılan çalışma neticesinde de bu bayanlardan 10’u istihdam edildi. Yine 2017 yılı içerisinde 120 baba, aile ve bebek bakımı eğitim aldı.

ENGELLİ AİLELER

Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Eğitim Derneği’nin başlatacağı “Engelli Çocuğumla hayatın içindeyim” programı, engelli çocukları olan ailelerin topluma girmesi, sosyal hayata ayak uydurması ve hayat standartlarının artırılması amacıyla planlanan program kapsamında 50 aileye ulaşılacağı belirtiliyor. Dernek başkanı Fehmi Acar, bu programa katılacak ailelerin Roman olmasının şart olmadığını da söylüyor.