Kılıçdaroğlu: Kocaeli eskiden daha güzeldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilimizde yaptığı bir dizi programlar kapsamında Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) STK temsilcileri ve üyeler ile bir araya geldi. Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Vekili Çınar Ulusoy, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, KTO Başkanı Sibel Moralı, parti örgütü ve çok sayıda STK temsilcisi ve üyeler katılım gösterdi.

KOCAELİ, VERGİ BORCUNA EN SADIK İL

Programın açılış konuşmasını KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan yaptı. Doğan, KOTO’nun kuruluşundan itibaren odanın tanıtımını yaptı. Kocaeli’nin İstanbul’dan sonra sanayi de ikinci sırada olduğunu ifade eden Doğan, “Son 20 yıldır bu özelliğini istikrarla sürdürmektedir. 2 bin 202 adet sanayi yatırımı bulunmaktadır. Dış ticaretin 6’da 1’ini karşılamaktadır. Son 10 yılda vergi borcuna sadık en başarılı il olmuştur” diye konuştu.

SİYASETTE GERGİNLİK İSTEMEM

Programda konuşan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Çoğunuz beni televizyonlarda konuşurken izlemişsinizdir. 7 kardeşiz ve ikizim var. 7 kardeşten üniversiteye giden tek benim. Annem okuma yazma bilmez. Ben sizler gibi bir vatandaşım. Sınavlara girdim, devletin en önemli kurumlarında çalıştım. Sonra siyasetle tanıştım. Kamuda görev yaptığım süre içinde 20 yıl maliye bakanlığında geçirdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır. Bunları öğrendim. Görev yaparken nasıl titizsem, siyasette de öyleyim. Siyasette gerginliği hiç istemem” dedi.

ÜLKEYİ YÖNETENLERİN HATASI HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Siyasette uzlaşma olması tek arzum diyen Kılıçdaroğlu, “Yöneten birinin hata yapmasını görmemezlikten gelemeyiz. Ülkeyi yönetenlerin yaptığı hata maliyet olarak hepimizi ilgilendirir. Ticaret odasındayız, hepiniz vergi ödüyorsunuz. Verginin ne kadar önemli olduğunu bende biliyorum vatandaş da biliyor. Bütçe kanunları diğer kanunlar gibi yapılmaz. Bir gece de bütçe kanunu görüşüp ertesi uygulayamazsınız meclis buna izin vermez” şeklinde konuştu.

KOCAELİ BETON YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’yi sadece ben değil bütün dünya biliyor. 1967-68 yıllarında Kocaeli’ye geliş tarihim. O zaman daha güzeldi. Kent çok değişti şimdi beton yığınına dönüştü. Ama ekonomi, sanayi ve ticarette Kocaeli marka haline geldi. Bu markayı güçlendirmemiz lazım. İstanbul’dan sonra Kocaeli bütçeye en büyük katkıyı yapan illerden biri. Eğer geleceğe yönelik bir strateji belirlemişseniz başarılı olamazsınız. CHP’nin hedefi ne size anlatmak istiyorum. İş dünyasında CHP hep eleştirir ama bir öneri getiremez algısı var. Ama bu algıyı besleyen belki de geçmişte bizim yaptığımız hatalardır” dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ BİZİZ

Türkiye’de hangi sorun varsa bunun çözüm adresi biziz diyen Kılıçdaroğlu, “Çözümü çok iyi biliyoruz. 4 aşamalı bir değerler zinciri oluşturmak zorundayız. Bunlar olmazda olmaz. Birinci aşama tam demokrasi. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke gelişmemiştir. Demokrasi sadece sandığa gidip oy kullanmak değildir. Yargı bağımsız olsun ki herkesin can ve mal güvenliği olsun. İkinci aşama üreten bir Türkiye. İş dünyasının bunu çok iyi bilmesi lazım. Üçüncü aşama güçlü bir sosyal devlet. Sosyal devlet güçsüzü koruyan, örgütlü bir toplumdur. Güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Dördüncü aşama ise sürdürülebilirlik. Gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

BÜTÜN YATIRIMI İZMİT’E YAPARSANIZ

Türkiye’nin beklemeye tahammülü yok diye Kılıçdaroğlu, “Boşuna geçirdiğimiz her gün Türkiye için maliyet kaybıdır. Ben öyle 20-30 yıl bekleyin demiyorum bana 5 yıl verin. 5 yılda ülkenin bütün sorunları çözülür. Yeter ki aklınızı kullanın. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. İlk yapılacak iş devlette liyakat olacak. Bu bizim partili, bu bizim cemaatten getirelim derseniz devleti bitirirsiniz. Liyaket o yüzden çok önemli. Anadolu’nun içi boşalıyor arkadaşlar. Yazık günah neden orada bir proje yapılamaz. İşsizlik, yoksulluk hepimizin sorunu. Bütün yatırımı İstanbul’a İzmit’e yaparsanız diğer iller olacak?” diye sordu.