Ülkücülerden Başbuğ Türkeş sergisi

Körfez Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 100.doğum günü anısına sergi açılışı gerçekleştirdi. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlenen sergi açılışına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP MYK üyesi Selim Çakır, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, partililer ve davetliler katıldı. Başbuğ Alparslan Türkeş’in fotoğraflarının yer aldığı serginin açılış konuşmasını yapan MYK üyesi Selim Çakır, “Ülkücüler, bu ülke için şimdiye kadar 5 binin üzerinde şehit vermiştir. Bundan sonra da ülkemiz için gereken neyse her zaman yapmaya hazırız” dedi. Ardından söz alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Merhum Alparslan Türkeş’in yetiştirdiği ülkücüler her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yanımızda oldular. Böyle güzel bir nesil yetiştiren Türkeş’i kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini birlikte kesti. Davetliler daha sonra Alparslan Türkeş’in fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Sergi, Pazar günü akşam saatlerine kadar Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde ziyarete açık kalacak.