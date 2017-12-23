İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalar kapsamında Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen M.C.D isimli şahıstan bir miktar esrar maddesi ile İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen G.G ve M.Ö isimli şahıslardan da bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bugün 15:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
Şüpheli şahısların üzerinden çıktı
İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine düzenlenen uygulamalarda üst araması yapılan 3 şahsın üzerinde bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Bugün 15:09 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz