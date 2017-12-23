Şüpheli şahısların üzerinden çıktı

İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalar kapsamında Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen M.C.D isimli şahıstan bir miktar esrar maddesi ile İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen G.G ve M.Ö isimli şahıslardan da bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.