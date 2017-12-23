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Bugün 15:13 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:16 TSİ )

Bilgi Küpü, sevilen oyuncuları ağırladı

Bilgi Küpü Koleji, meslek tanıtım söyleşileri kapsamında yıldız oyuncular Begüm Öner Fersoy, Ahmet Kayakesen ve usta yönetmen Canan Çelik’i ağırladı.

Bilgi Küpü Koleji rehberlik servisi tarafından meslek tanıtım seminerlerinden bir yenisi daha yapıldı. ‘İyi bir oyuncu ve yönetmen olmak için neler yapılır’ konulu seminerde yönetmen Canan Çelik, oyuncu Begüm Öner Fersoy ve oyuncu Ahmet Kayakesen ağırlandı. Seminer Bilgi Küpü Koleji kurucu genel müdürü Kenan Demir’in ünlü misafirlerine hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.

ANILARINI PAYLAŞTILAR

Yönetmen Canan Çelik, yönetmenliğe gelene kadar sektörde neler yaşadığını, ne gibi zorluklar gördüğünü ve kamera arkasında neler olduğunu anlattı. Begüm Öner Fersoy ve Ahmet Kayakesen de oyunculuk ile ilgili tecrübelerini aktardı. Oyuncular, anlattıklarıyla kimi zaman hüzünlü bir hava oluştururken kimi zaman da komik anılar paylaşarak öğrencilerle gülüp eğlendi. Söyleşi, yönetmen Canan Çelik’in öğrencilere yaşamları boyunca unutmamaları gereken tavsiyeler vermesiyle son buldu.

Bugün 15:13 TSİ - Eğitim

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