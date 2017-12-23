Seymen Koleji, Kangal’ı takipçileriyle buluşturdu

Özel Seymen Eğitim Kurumları öncülüğünde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Saniye Bencik Kangal'ın ‘Oynamayan Tay At Olmaz’ söyleşisi gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, aile ve çocuk iletişiminde oyunun önemine değindi.

FARKINDALIK YARATTI

Etkinliğe Özel Seymen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, Okul idarecileri, öğretmenler ile Kocaeli ve İstanbul’dan da konuklar katıldı. Programın açılış konuşmasını Özel Seymen Eğitim Kurumları Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuğba Ural yaptı. Akademisyen Kangal’ın oyunlaştırdığı sunumu, anne babalarda farkındalık yarattı.