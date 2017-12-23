Yazar Uçar, kaymakam eşi ile görüştü

Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı kitabıyla çok önemli bir çıkış yakalayan ve ülke genelinde adından söz ettiren Yazar Müge Uçar, çıkarmayı planladığı Kocaeli'ye Kadın Eli Değecek- Kadının Sesi; Kocaeli isimli ikinci kitabı için çalışmalarını sürdürüyor.

FUNDA ALTINTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Seçilmiş kadınlar, bürokrat kadınlar, başarılı iş kadınları ve ev kadınlarıyla görüşmelerde bulunan Müge Uçar, aynı zamanda 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diyerek, başarılı erkeklerin eşleriyle de görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ın eşi Funda Altıntaş ile bir araya gelen Müge Uçar, " Hazırlığını yapmış olduğum kitapta, bu başarılı erkeklerin arkasındaki güç olan kadınlarımıza yer vereceğim” dedi.