Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi 3084 Sokak'taki bir inşaatta yangın meydana geldi. Bir inşaat alanına beton döken beton pompasının motoru alev aldı. Beton pompası alev topuna dönerken itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken beton pompası kullanılmaz hale geldi.
Bugün 15:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
İnşaatta yangın paniği!
Gölcük’te, beton pompası bir inşaata beton döktüğü sırada motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı
Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi 3084 Sokak'taki bir inşaatta yangın meydana geldi. Bir inşaat alanına beton döken beton pompasının motoru alev aldı. Beton pompası alev topuna dönerken itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken beton pompası kullanılmaz hale geldi.
Bugün 15:19 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz