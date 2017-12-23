İnşaatta yangın paniği!

Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi 3084 Sokak'taki bir inşaatta yangın meydana geldi. Bir inşaat alanına beton döken beton pompasının motoru alev aldı. Beton pompası alev topuna dönerken itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken beton pompası kullanılmaz hale geldi.



