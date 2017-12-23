CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gününü Kocaeli'ye ayırdı. Gölcük ve Kocaeli Ticaret Odası'ndaki programlarının ardından İzmit'te bulunan Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılışına geçen Kılıçdaroğlu burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Kalabalıktan dolayı vatandaşlar arasında zaman zaman izdihamlar yaşandı. Tartışma büyümeden yatıştırıldı.
Bugün 15:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
Kılıçdaroğlu'nun İzmit programında izdiham çıktı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit programında izdiham çıktı.
Bugün 15:21 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz