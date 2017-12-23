Kılıçdaroğlu'nun İzmit programında izdiham çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gününü Kocaeli'ye ayırdı. Gölcük ve Kocaeli Ticaret Odası'ndaki programlarının ardından İzmit'te bulunan Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılışına geçen Kılıçdaroğlu burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Kalabalıktan dolayı vatandaşlar arasında zaman zaman izdihamlar yaşandı. Tartışma büyümeden yatıştırıldı.