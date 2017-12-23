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Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!

27.12.2017 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

Derince ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuzsultan Mah.,

27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Körfez Mah.,

27.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Semetler Köyü, Fulacık Köyü, Çamdibi Köyü, Kızderbent Köyü,

27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,

27.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,

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