Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!

Derince ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuzsultan Mah.,
27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Körfez Mah.,
27.12.2017 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Semetler Köyü, Fulacık Köyü, Çamdibi Köyü, Kızderbent Köyü,
27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 08:30 ile 09:00 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
27.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Yuvacık Yakacık Mah., Hacı Haliller Mah.,
27.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz