Gündoğdu: Camianın yükselişine ortak olacağız

Gündoğdu “Bu camia başarıyı hak ediyor. Bu camianın yükselişine biz de katkı sunacağız. Önceliğimiz bu yılı sorunsuz atlatmak” dedi.
BU POTANSİYEL ONLARDA VAR
Kocaelispor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Galip Gündoğu, Kocaelispor’un yeniden yapılanmasına katkı sunmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Ne kadar önemli bir camiaya geldiğimin fazlası ile farkındayım. Geçen sezon finale kadar çıkan kadronun çok önemli bir bölümü korundu. Bu oyuncu kadrosunun başarılı olacağına inanıyorum. Bu potansiyel onlarda var.
GERÇEKÇİ HEDEF VE POLİTİKALAR
Marka değeri Türk futbolunda yüksek seviyede bulunan Kocaelispor’u ayaklandırmaya, eski günlerine kavuşturmaya çalışan bir başkan ve yönetim var. Taraftarın başarı açlığı, sabrının az olduğunu da biliyorum. Elimizden geldiği kadar bu camianın yeniden yükselişinde biz de katkı sunacağız. Gerçekçi hedefler ve politikalarla yola çıkmamız gerekiyor. Tabii ki öncelikli hedefimiz aşağılardan kurtulmak ve bir an önce kendimizi yukarılara atmak.
BİZ DE ÇOK İSTERİZ
Herkesin üst liglere çıkmak istediği gerçeği var. Biz de bu gerçeğin gerçekleşmesini isteriz. Ama bunları zamana yaymak zorundayız. Ligde tutunmayı sağlar, önümüzdeki sezon için de transfer yasağını kaldırabilirsek seneye şampiyonluğa oynayan bir Kocaelispor’u çalıştıran teknik adam ve ekibi olarak bu camiaya hizmet etmek de bizi çok mutlu edecektir. Ancak önce bu yılı sorunsuz atlatmamız lazım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz