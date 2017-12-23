Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:52 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:54 TSİ )

Gündoğdu: Camianın yükselişine ortak olacağız

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Galip Gündoğdu’dan ilk açıklamalar geldi.

Gündoğdu “Bu camia başarıyı hak ediyor. Bu camianın yükselişine biz de katkı sunacağız. Önceliğimiz bu yılı sorunsuz atlatmak” dedi.

BU POTANSİYEL ONLARDA VAR

Kocaelispor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Galip Gündoğu, Kocaelispor’un yeniden yapılanmasına katkı sunmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Ne kadar önemli bir camiaya geldiğimin fazlası ile farkındayım. Geçen sezon finale kadar çıkan kadronun çok önemli bir bölümü korundu. Bu oyuncu kadrosunun başarılı olacağına inanıyorum. Bu potansiyel onlarda var.

GERÇEKÇİ HEDEF VE POLİTİKALAR

Marka değeri Türk futbolunda yüksek seviyede bulunan Kocaelispor’u ayaklandırmaya, eski günlerine kavuşturmaya çalışan bir başkan ve yönetim var. Taraftarın başarı açlığı, sabrının az olduğunu da biliyorum. Elimizden geldiği kadar bu camianın yeniden yükselişinde biz de katkı sunacağız. Gerçekçi hedefler ve politikalarla yola çıkmamız gerekiyor. Tabii ki öncelikli hedefimiz aşağılardan kurtulmak ve bir an önce kendimizi yukarılara atmak.

BİZ DE ÇOK İSTERİZ

Herkesin üst liglere çıkmak istediği gerçeği var. Biz de bu gerçeğin gerçekleşmesini isteriz. Ama bunları zamana yaymak zorundayız. Ligde tutunmayı sağlar, önümüzdeki sezon için de transfer yasağını kaldırabilirsek seneye şampiyonluğa oynayan bir Kocaelispor’u çalıştıran teknik adam ve ekibi olarak bu camiaya hizmet etmek de bizi çok mutlu edecektir. Ancak önce bu yılı sorunsuz atlatmamız lazım.

Bugün 15:52 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Doğantepe, Side’de kamp yapacak mask
Doğantepe, Side’de kamp yapacak
Gündoğdu’nun yardımcısı Kanburoğlu olacak mask
Gündoğdu’nun yardımcısı Kanburoğlu olacak
Hodrimeydan lise iş başında! mask
Hodrimeydan lise iş başında!
Bahçecik – Bağçeşme maçı iptal oldu mask
Bahçecik – Bağçeşme maçı iptal oldu
Cesur yürekler! mask
Cesur yürekler!
Gündoğdu: Camianın yükselişine ortak olacağız mask
Gündoğdu: Camianın yükselişine ortak olacağız
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı! mask
Gölcük yolunda yangın: Araç perte çıktı!
Yangına giderken 6 kişi yaralandı! mask
Yangına giderken 6 kişi yaralandı!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR