Cesur yürekler!

Beşiktaş Kulübü’nün Kocaeli’deki tek resmi futbol okulundaki antrenmanlar İzmit Doğu Kışla Çim Halı Futbol Tesisleri’nde her Cumartesi ve Pazar gündüz saatlerinde yapılıyor.

ALAK İLGİDEN MEMNUN

İşlerinde uzman antrenörlerin çalıştırdığı futbolcular hem iyi bir alt yapıya sahip oluyor hem de topluma yararlı bireyler haline geliyor. Beşiktaş Futbol Okulu’nun antrenörlerinden aynı zamanda Kocaelispor’un eski futbolcularından Fatih Alak ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti ve özverilerinden ötürü futbolculara ve verilerine teşekkür etti. Okulda ayrıca Mesut Aygün, Beyza Demirbaş, Harun Alak ve Mert Kendir de küçük sporcularla bire bir ilgileniyor.

İKİNCİ SARI FIRTINA!

Futbol okulu sporcularından Bilgi Küpü Koleji’nde okuyan 11 yaşındaki savunma oyuncusu Cesur Hasanoğlu, çok güzel bir ortamda çalıştıklarını altını çizdi ve “Burada çok güzel bir ortam var. Hocalarımız bizim ile yakından ilgileniyor. Arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Herkesin küçük yaşlardan itibaren spor yapmaya davet ediyorum. Örnek aldığım futbolcular var ama ben Kocaelili olan ve Beşiktaş’ta yıllarca forma giyen Metin Tekin gibi, Kocaeli’nin ikinci sarı fırtınası olmak istiyorum” dedi.