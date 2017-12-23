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Bahçecik – Bağçeşme maçı iptal oldu

1. Amatör Lig B Grubu’nda ilk 3 mücadelesi veren iki takım Bahçecikspor ile Bağçeşmespor arasında oynanması gereken maç gece boyu yağan karın Bahçecik Stadı’nın zeminini futbol oynamaya elverişsiz hale getirmesi nedeni ile iptal edildi.

1. Amatör Lig B Grubu’nda ilk 3 mücadelesi veren iki takım Bahçecikspor ile Bağçeşmespor arasında oynanması gereken maç gece boyu yağan karın Bahçecik Stadı’nın zeminini futbol oynamaya elverişsiz hale getirmesi nedeni ile iptal edildi.

TOP SEKMEDİ

Karşılaşmanın oynanması için görevliler gerekli olan çalışmaları yapmasına karşın sahanıntümünün temizlenmesi mümkün değildi. Hakem Gündeniz Gürtay yardımları ile birlikte sahanın herbölgesini titizlikle inceledi ancak top yere saplanmaya devam ettiği ve çizgiler görünmediği içindurumu iki takımın kaptanı ile konuştu ve maçı tatil etti. Futbol İl Temsilciliği bu maç ile ilgili yeni tarihi hafta arasında belirleyecek.

Bugün 15:56 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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