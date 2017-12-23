Kocaelispor’da yeni teknik adam Galip Gündoğdu’nun yardımcısı Nuri Kanburoğlu olacak. Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Kanburoğlu önceki gün Antalya’dan geldi ve akşam yönetim ile tanıştı.
Bugün 15:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Gündoğdu’nun yardımcısı Kanburoğlu olacak
Gündoğdu’nun yardımcısı Kanburoğlu olacak
Bugün 15:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz