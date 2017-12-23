Kocaelispor’un cefakar taraftarı Hodrimeydan, kentin her bölgesine yayılmaya devam ediyor. Tüm yaş gruplarının üye olduğu Hodrimeydan, şimdi de liseli Kocaelisporluları aynı çatı altında topluyor. Hodrimeydan Lise Grubu kısa sürede çok sayıda üyeye sahip oldu.
Bugün 15:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Hodrimeydan lise iş başında!
Hodrimeydan lise iş başında!
Bugün 15:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz