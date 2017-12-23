Hodrimeydan lise iş başında!

Kocaelispor’un cefakar taraftarı Hodrimeydan, kentin her bölgesine yayılmaya devam ediyor. Tüm yaş gruplarının üye olduğu Hodrimeydan, şimdi de liseli Kocaelisporluları aynı çatı altında topluyor. Hodrimeydan Lise Grubu kısa sürede çok sayıda üyeye sahip oldu.