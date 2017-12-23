Side Starlight Resort Hotel’de 27 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan kampta en az 2 ya da 3 hazırlık maçının oynanması öngörülüyor. Kulübün sportif direktörü Mustafa Kürkan “Sahalar otele çok yakın. Bu da bizim tercihimiz için önemli bir kriterdi. 10 günlük devre arası kampımızın verimli geçeceğini düşünüyorum. İkinci yarıda da coşkusu ve temposu yüksek bir takım olacağız. Herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.
Bugün 15:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:00 TSİ )
Doğantepe, Side’de kamp yapacak
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını lider Gebzespor’un 6 puan gerisinde bitiren Başiskele Doğantepespor, Antalya Side’de 10 günlük kamp yapacak.
Bugün 15:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz