Doğantepe, Side’de kamp yapacak

Side Starlight Resort Hotel’de 27 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan kampta en az 2 ya da 3 hazırlık maçının oynanması öngörülüyor. Kulübün sportif direktörü Mustafa Kürkan “Sahalar otele çok yakın. Bu da bizim tercihimiz için önemli bir kriterdi. 10 günlük devre arası kampımızın verimli geçeceğini düşünüyorum. İkinci yarıda da coşkusu ve temposu yüksek bir takım olacağız. Herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.