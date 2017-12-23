Bu okul iş sahibi yapıyor

Sektöre kalifiye eleman yetiştirilen kursa devam edenlere İŞKUR tarafından günlük olarak 25 lira ücret de ödeniyor. İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) tarafından açılan istihdam garantili pastacılık okuluna başvuru için 15-30 yaş arasında olma şartı aranıyor ve başvurular her eğitim öğretim yılının başında yapılıyor. 11 ay süren kurslar 2 döneme ayrılıyor.

HER DÖNEM 30 KİŞİ MEZUN OLUYOR

Her dönem için 15 öğrenci kabul edilen okuldan yılsonunda 30 öğrenci mezun ediliyor. Şimdiey akdar okuldan mezun olanların sayısının ise 100’ü bulduğu kaydedildi. Dönem sonlarında tüm derslerden teorik ve uygulamalı olarak sınav olan kursiyerler başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Ayrıca bu sertifikaya sahip olan mezunlar, kalfalık ve çıraklık okulunun sınavlarına girme hakkına da sahip oluyorlar. Pastacılık alanına ilgisi olup, meslek edinmek isteyen ve başvuru şartlarını sağlayan herkesin başvurabildiği okulu başarıyla bitirenlerin pastanelerde pastacı yardımcısı olarak çalışma imkânı buldukları kaydedildi.

OKULU BİTİRİP KENDİ İŞİNİ KURDU

Pastacılık okulundan mezun olarak kendi işini kuranlardan biri de Merve Koparan. Merve Hanım okuldan mezun olduktan sonra özellikle poğaça ve börek yapımında kendisini geliştirip önemli bir müşteri portföyü oluşturduğunu söyledi. Kendi işini kuran Koparan, yanında eleman da çalıştırıyor. Merve Koparan, okulun açılmasını sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür de etti.