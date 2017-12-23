Bakırcılar Çarşısı’na yeni bir yüz

Belediyenin Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kapanönü Çarşısını Acısu Parkı’na bağlayan tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan 31 adet yapının cepheleri yenilecek. Estetik Kurulca onaylanan projeye göre, Bakırcılar Çarşısı’ndaki yapıların cephelerindeki sıvalar yenilenerek boyanacak, pencerelere söve eklenecek, bina girişlerine tarihi görünümlü saçak eklenecek, ahşap ve ferforjeden tanıtım tabelaları eklenecek, korkuluklar boyanacak, aydınlatma sistemi yenilenerek bölgeye farklı bir görünüm kazandırılacak. Yetkililer projenin hazır olduğunu ve yakında ihalesinin yapılacağını söylediler. Bakırcılar Çarşısı’ndaki cephe iyileştirme çalışmasının 2018 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.