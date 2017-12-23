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Van Damme'den gönülleri feth eden sözler

Hollywood yıldızı Van Damme Beyaz Show'da gönülleri feth eden sözler sarf etti.

Her bölümüyle büyük ilgi toplayan Beyaz Şov'un bu haftaki bölümüne geçtiğimiz günlerde İzmit'te açacağı spor salonunun temel atma törenine gelen dünyaca ünlü HollywoodyıldızıJean Claude Van Dammekatıldı.

"TÜRK İNSANINI KENDİME BENZETİYORUM"

Türkiye'de de yatırım yapacağı haberleriyle gündeme gelenJean Claude Van Damme, Türklere övgüler yağdırdı. Türk insanını veTürkiye'yi çok sevdiğini belirten ünlüHollywoodyıldızı, "Türk insanını kendime benzetiyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SUNMAK İÇİN BURADAYIM"

Osmanlı İmparatorluğu'ndan övgüyle bahseden veTürkiye'nin gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inancının tam olduğunu belirtenVanDamme, "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğundan kalma muhteşem bir geçmişe ve kültüre sahip. İnanıyorum kiTürkiye'nin geleceği de mükemmel. Ben de bu geleceğe nasıl katkı sunabilirim onun için buradayım" şeklinde konuştu.

Dün 16:51 TSİ - Gündem

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