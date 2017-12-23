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Dün 17:29 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:51 TSİ )

İYİ Parti'ye 2 flaş isim daha katıldı

DSP'den istifa eden iki flaş isim İYİ Parti saflarına geçti.

İYİ Parti'ye flaş iki isim daha katıldı. DSP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Meral Uçarı ve DSP eski İl Başkanı Selman Gürpınar geçtiğimiz 2016 yılında partilerinden istifa etmişti. Uçarı ve Gürpınar, her gün üye sayısını artıran İYİ Parti saflarına geçtiğini açıkladı. İYİ Parti'ye geçişini anlatan Uçarı, "Ben asker kızıyım. Milli duygularım ön planda geliyor. O yüzden kendimi ait hissettiğim bir parti.İl başkanımız ile görüşmelerimiz esnasında çok fazla evrak gördüm. Üyelik noktasında yığılma var. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Dün 17:29 TSİ - Siyaset

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