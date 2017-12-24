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Balkan Türkleri yeni yılı kutladı

Kocaeli Balkan Türkleri Derneği, yeni yıla merhaba dedi

Kocaeli Balkan Türkleri, önceki akşam Tanyıldız Düğün Salonu’nda “Yeni Yıla Merhaba” partisiyle bir araya geldi. Geleneksel olarak gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesine Balkan Türkleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bayram Çolakoğlu, Çayırova Şube Başkanı Ahmet Akbulut, Karamürsel Şube Başkanı Türkan Günay, Körfez Şube Başkanı İlker Korkmaz, Gebze Şube Başkanı Selçuk Karademir ve çok sayıda dernek üyesi katılım gösterdi.

2018 YILI DAHA GÜZEL GEÇSİN

Programda bir yıl boyunca yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Balkan Türkleri Kocaeli Şube Başkanı Bayram Çolakoğlu, “Zengin faaliyetler ile bir yılı geride bıraktık. Bu gece 4 şubemiz ile bir araya geldik. 2018 yılında da inşallah geniş kapsamlı faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2018’in 2017 yılından daha güzel geçmesini umuyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

Bugün 10:17 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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