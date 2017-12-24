KYK ile o vakıf kapatıldı

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. Buna göre Kocaeli'de de Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı (TESÇEV) kapatıldı.