Kocaeli'de ihraç edilenler

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi. Kocaeli'de ise 95 kişi ihraç edildi
Kocaeli'de ihraç edilenlerin tam listesi:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Şeyma ÇALIŞKAN Kur’an Kursu Öğreticisi / Başiskele
ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAR
Mehmet YILDIRIM Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikle Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
TÜBİTAK
Recep Selami ÖZBEY Başuzman Araştırmacı
Rıdvan GÜRCAN Başuzman Araştırmacı
Orhan ÜÇTEPE Uzman Araştırmacı
Fikret ŞANLI Başuzman Araştırmacı
Bahadır DÜNDAR Uzman Araştırmacı
Canan TUNÇ Uzman
Emrullah BIÇAK Uzman Araştırmacı
Serkan AKAGÜNDÜZ Uzman Araştırmacı
Resül YİLĞİN Uzman Araştırmacı
Sedat FINDIK Uzman Araştırmacı
Miraç ÖZTÜRK Uzman Araştırmacı
Ayşegül TEKİR Memur
Seda CURA Uzman Yardımcısı
Mustafa MAT Memur
Alper TOKGÖZ Başuzman Araştırmacı
Yavuz YAPICI Başuzman Araştırmacı
Servet UĞURLU Uzman
Murat DAĞCI Memur
Birol UĞURLU Başuzman Araştırmacı
Mustafa ÇELİK Araştırmacı
Hacer ŞARTEPE GÖREN Uzman Yardımcısı
Halit BAĞDATLI Şoför
Yakup ÖZDEN Araştırmacı
Samet AKPINAR Uzman Araştırmacı
Abdulkerim ÖNCÜ Başuzman Araştırmacı
Ersan BARAN Başuzman Araştırmacı
Aziz PARMAKSIZ Araştırmacı
Ali KURŞUN Teknisyen
Yunus KAYA Teknisyen
Fatih DEĞİRMENCİ Uzman Araştırmacı
Muhammed Burak TIPARLI Uzman Araştırmacı
Abdurrahman ÖTNEK Başuzman Araştırmacı
Gözde ERCAN Uzman Yardımcısı
Nurefşan GÜL Araştırmacı / TÜSSİDE
Aydın DELİ Araştırmacı / TÜSSİDE
Abdullah AKTEL Araştırmacı / TÜSSİDE
Yunus YÜCEL Araştırmacı / BİLGEM
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Erdi Metin ÜNAL Memur
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / MAHALLİ İDARELER
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Abdulcebbar PESEN Mühendis
Hakan PİR Mühendis
Cumhur SOY Mühendis
Harun BIÇAKÇI Daire Başkanı
Mehmet AMIKLI Mühendis
Hacı Ali EREN Müfettiş
Salih Uğur AYVALI İşçi
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ali KILIÇ Tekniker
Ali OKUMUŞ Mühendis
Ali Kemal DİLAVER Şube Müdürü
Cafer GÜR V.H.K.İ.
Havva ŞEKERCİ KÖSE Bilgisayar İşletmeni
Hüseyin KÜÇÜKKAYA Matematikçi
İlyas BEKİR Tekniker
Kenan DEMİR Tekniker
Mine İPEK Bilgisayar İşletmeni
Ruşen ŞİMŞEK Zabıta Memuru
Serkan ALTAY Tekniker
Sevgi YILMAZ Memur
Yasin YAPICI Mühendis
Zeynep A. OKUMUŞ Mühendis
Recep Murat ÖZLE Tekniker
Betül AKBULUT Mimar
Akın BULUT İşçi
Hasan ADA Mühendis
Soner ATİLA Bilgisayar İşletmeni
İbrahim KILDIZE Tekniker
Fatma CAN Mühendis
Ömer Faruk YILMAZ Mühendis
Selim ALATEPE Mühendis
KARTEPE BELEDİYESİ
Veysel TEMEL Mühendis
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Savaş YILMAZ Öğretmen / Başiskele
Engincan TOPAL Öğretmen / Çayırova
Bahadır YILMAZ Öğretmen / Gebze
Murat KARAKALE Öğretmen / Gebze
Yakup CİVELEK Öğretmen / Gebze
Gülhan Yay KAYA Öğretmen / Gölcük
Havva ERGİN Öğretmen / Gölcük
Öznur HALAÇLI Öğretmen / Gölcük
Zehra TOY Öğretmen / Gölcük
Bayram DOĞAN Öğretmen / İzmit
Fatih ERTAŞ Öğretmen / Körfez
İsmet ÖZTÜRK Öğretmen / Körfez
SAĞLIK BAKANLIĞI
Özcan DOĞAN Memur / Dilovası
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan FURUNCUOĞLU Memur / İzmit
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Erbil BEYTAR Araştırma Görevlisi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hamdi AYDIN Doçent / Gazanfer Bilge MYO
Mustafa Mert ALABAŞ Araştırma Görevlisi / İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi
Mehmet TOPLU Memur / Fen Edebiyat Fakültesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz