Kocaeli'de ihraç edilenler

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi. Kocaeli'de ise 95 kişi ihraç edildi

Kocaeli'de ihraç edilenlerin tam listesi:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Şeyma ÇALIŞKAN Kur’an Kursu Öğreticisi / Başiskele

ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAR

Mehmet YILDIRIM Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikle Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

TÜBİTAK

Recep Selami ÖZBEY Başuzman Araştırmacı

Rıdvan GÜRCAN Başuzman Araştırmacı

Orhan ÜÇTEPE Uzman Araştırmacı

Fikret ŞANLI Başuzman Araştırmacı

Bahadır DÜNDAR Uzman Araştırmacı

Canan TUNÇ Uzman

Emrullah BIÇAK Uzman Araştırmacı

Serkan AKAGÜNDÜZ Uzman Araştırmacı

Resül YİLĞİN Uzman Araştırmacı

Sedat FINDIK Uzman Araştırmacı

Miraç ÖZTÜRK Uzman Araştırmacı

Ayşegül TEKİR Memur

Seda CURA Uzman Yardımcısı

Mustafa MAT Memur

Alper TOKGÖZ Başuzman Araştırmacı

Yavuz YAPICI Başuzman Araştırmacı

Servet UĞURLU Uzman

Murat DAĞCI Memur

Birol UĞURLU Başuzman Araştırmacı

Mustafa ÇELİK Araştırmacı

Hacer ŞARTEPE GÖREN Uzman Yardımcısı

Halit BAĞDATLI Şoför

Yakup ÖZDEN Araştırmacı

Samet AKPINAR Uzman Araştırmacı

Abdulkerim ÖNCÜ Başuzman Araştırmacı

Ersan BARAN Başuzman Araştırmacı

Aziz PARMAKSIZ Araştırmacı

Ali KURŞUN Teknisyen

Yunus KAYA Teknisyen

Fatih DEĞİRMENCİ Uzman Araştırmacı

Muhammed Burak TIPARLI Uzman Araştırmacı

Abdurrahman ÖTNEK Başuzman Araştırmacı

Gözde ERCAN Uzman Yardımcısı

Nurefşan GÜL Araştırmacı / TÜSSİDE

Aydın DELİ Araştırmacı / TÜSSİDE

Abdullah AKTEL Araştırmacı / TÜSSİDE

Yunus YÜCEL Araştırmacı / BİLGEM

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Erdi Metin ÜNAL Memur

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / MAHALLİ İDARELER

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Abdulcebbar PESEN Mühendis

Hakan PİR Mühendis

Cumhur SOY Mühendis

Harun BIÇAKÇI Daire Başkanı

Mehmet AMIKLI Mühendis

Hacı Ali EREN Müfettiş

Salih Uğur AYVALI İşçi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ali KILIÇ Tekniker

Ali OKUMUŞ Mühendis

Ali Kemal DİLAVER Şube Müdürü

Cafer GÜR V.H.K.İ.

Havva ŞEKERCİ KÖSE Bilgisayar İşletmeni

Hüseyin KÜÇÜKKAYA Matematikçi

İlyas BEKİR Tekniker

Kenan DEMİR Tekniker

Mine İPEK Bilgisayar İşletmeni

Ruşen ŞİMŞEK Zabıta Memuru

Serkan ALTAY Tekniker

Sevgi YILMAZ Memur

Yasin YAPICI Mühendis

Zeynep A. OKUMUŞ Mühendis

Recep Murat ÖZLE Tekniker

Betül AKBULUT Mimar

Akın BULUT İşçi

Hasan ADA Mühendis

Soner ATİLA Bilgisayar İşletmeni

İbrahim KILDIZE Tekniker

Fatma CAN Mühendis

Ömer Faruk YILMAZ Mühendis

Selim ALATEPE Mühendis

KARTEPE BELEDİYESİ

Veysel TEMEL Mühendis

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Savaş YILMAZ Öğretmen / Başiskele

Engincan TOPAL Öğretmen / Çayırova

Bahadır YILMAZ Öğretmen / Gebze

Murat KARAKALE Öğretmen / Gebze

Yakup CİVELEK Öğretmen / Gebze

Gülhan Yay KAYA Öğretmen / Gölcük

Havva ERGİN Öğretmen / Gölcük

Öznur HALAÇLI Öğretmen / Gölcük

Zehra TOY Öğretmen / Gölcük

Bayram DOĞAN Öğretmen / İzmit

Fatih ERTAŞ Öğretmen / Körfez

İsmet ÖZTÜRK Öğretmen / Körfez

SAĞLIK BAKANLIĞI

Özcan DOĞAN Memur / Dilovası

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ercan FURUNCUOĞLU Memur / İzmit

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Erbil BEYTAR Araştırma Görevlisi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hamdi AYDIN Doçent / Gazanfer Bilge MYO

Mustafa Mert ALABAŞ Araştırma Görevlisi / İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi

Mehmet TOPLU Memur / Fen Edebiyat Fakültesi