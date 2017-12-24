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İki yeni KHK yayınlandı

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'deyayımlandı. Kamudan toplamda 2 bin 766 personel ihraç edildi.

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesiİşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesiİşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi -695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç
edildi.

-Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.
-695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.
-KHK'lar ile Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi ihraç edildi, 17 kurum kapatıldı.

1 VAKIF GERİ AÇILDI

-Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise yeni KHK ile açıldı.
-KHK'lar ile ayrıca daha önce ihraç edilen 115 kişi görevleri iade edildi.

DARBE SANIKLARINA TEK TİP KIYAFET
-Anayasal düzene karşı suç işleyenlere tek tip kıyafet.

GEÇİCİ PERSONEL KALDIRILDI
-696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.
-OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyleemekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi
alındı.

ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK
Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veyabertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden TerörleMücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri
durumunda terhis edilecek.

MİT'TEN İSTİFA...
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna
göre işlem yapılacak.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış
olan atıar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

ASFAT A.Ş. KURULDU
Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisaditeşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklier
sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu

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