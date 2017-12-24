Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 44 yaşındaki Yusuf Köse idaresindeki 41 RY 034 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Yusuf Köse ile araç bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altın alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Karamürsel'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz