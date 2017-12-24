Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 44 yaşındaki Yusuf Köse idaresindeki 41 RY 034 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Yusuf Köse ile araç bulunan bir kişi yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altın alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.