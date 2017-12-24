Kocaeli'de göreve iade edilenler

Resmi Gazete'de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 115 kişi, eski görevlerine iade edildi. Kocaeli'den de 2 kişi göreve iade edilenler arasında.
GÖREVE İADE EDİLENLER
ADALET BAKANLIĞI
Betül ANDIÇ ERSOY Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu / İnfaz Koruma Memuru
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Nebahat GÜMÜŞDAĞ Öğretmen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz