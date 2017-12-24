Akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içinde yer alan trafo binasında yangın çıktı. Trafoda ardı ardına patlamalar yaşanması korku yarattı. Kapının açılması için SEDAŞ ekiplerinin gelmesi beklendi. Her tarafı kapalı olan trafo merkezine, SEDAŞ geç geldiği itfaiye müdahale edemedi. Yangın, içerideki trafo sisteminin tamamen yanması sonrası kendiliğinden azaldı. SEDAŞ ekiplerinin gelip kapıları açmasıyla yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle mahallenin bir bölümü elektriksiz kaldı. SEDAŞ, trafoda onarım çalışmalarına başladı.
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Park içerisindeki trafo yandı
Körfez'de park içerisinde bulunan trafo yanarken, patlamalar korku yarattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz