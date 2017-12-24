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Park içerisindeki trafo yandı

Körfez'de park içerisinde bulunan trafo yanarken, patlamalar korku yarattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içinde yer alan trafo binasında yangın çıktı. Trafoda ardı ardına patlamalar yaşanması korku yarattı. Kapının açılması için SEDAŞ ekiplerinin gelmesi beklendi. Her tarafı kapalı olan trafo merkezine, SEDAŞ geç geldiği itfaiye müdahale edemedi. Yangın, içerideki trafo sisteminin tamamen yanması sonrası kendiliğinden azaldı. SEDAŞ ekiplerinin gelip kapıları açmasıyla yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle mahallenin bir bölümü elektriksiz kaldı. SEDAŞ, trafoda onarım çalışmalarına başladı.

Bugün 11:25 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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