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MMO 63’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi kuruluşunun 63’üncü yıl dönümünü muhteşem bir gece ile kutladı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi kuruluşunun 63’üncü yıl dönümünü üyeleri ile birlikte Welborn Otelde düzenlenen muhteşem bir gece ile kutladı. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen programa MMO Şube Başkanı Ünal Özmural’ın yanı sıra MMO Kocaeli Şube Başkan Vekili Vedat Dedeoğlu, MMO Kocaeli Şube Sekreteri Emrah Aydemir, MMO Kocaeli Şube Saymanı, Mahmut Köse, Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Ethem Kartal, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Eğlencenin bol olduğu gecede konuşan Şube Başkanı Ünal Özmural “Birliğimiz TMMOB ve odalarımız söz konusu neoliberal dönüşüm programı ve doymak bilmeyen rant sevdasından dolayı, uzun bir süreden buyana iktidarın hedefindedir. Fakat bilinmelidir yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz 1970’lerden günümüze uzanan mücadele geleneğimiz doğrultusunda sürecektir” dedi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Neşeli gecede konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Şube Başkanı Ünal Özmural, “ Üye sayısı 120.000’e yaklaşmış olan Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB’ye bağlı diğer odalar ile birlikte gelerek meslek alanlarında gerekse demokrasi mücadelesinde elini taşın altına koymaktan çekinmemiştir. Bundan dolayıdır ki meslek disiplinlerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal döneminin ve mevcut iktidarın sermaye birikimi, rant ve otoriter yönetim politikalarının hedefindedir. Öyle ki mühendis, mimar ve şehir planlayıcılarının bazı alanlarındaki yetkileri, uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alan ve yetkiler kısıtlanmış ve bazıları ortadan kaldırılmıştır” dedi.

ODAMIZ İKTİDARIN HEDEFİNDEDİR

Sözlerine devam eden Özmural “Birliğimiz TMMOB ve odalarımız söz konusu neoliberal dönüşüm programı ve doymak bilmeyen rant sevdasından dolayı, uzun bir süreden buyana iktidarın hedefindedir. Siyasi iktidarı, kamusal hizmet ve kamusal denetim tamamen ortadan kaldırmanın, Anayasal dayanağı bulunan TMMOB yasasını değiştirmenin, önemli bazı yetkilerimizi yok etmenin peşindedir. Fakat bilinmelidir yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz 1970’lerden günümüze uzanan mücadele geleneğimiz doğrultusunda sürecektir” dedi.

Bugün 11:32 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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