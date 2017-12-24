"5 Bin 452 partiliyle sokaktayız"

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Seka Park Otel’de mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek hedef değerlendirme toplantısıyla birlikte mahallelerin durumunu ele aldı.. Toplantıya Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ali Erdem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıya konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Önümüzde 2019 seçimler var. Seçim hazılarına erken başladık ve bunun da olumlu geri dönüşlerini almaya başladık. Vatandaş, kendisine dokunulmasını, derdinin dinlenmesini, derdine ortak olunmasını istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunu bizlere ışık olarak gösteriyor. Azıcık boş vakit bulduğunda vatandaşın yanına koşuyor, sofrasına oturuyor. Bizim zaten siyaseten en büyük örneğimiz bu” dedi.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK

Konuşmalarına devam eden Ayaz “Dünya beşten büyük, diyorduk. Böylelikle bunu görmüş olduk. Bir söz vardır, bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. İnşallah, bir gün herkes AK Partili olacak. Bu duygularla siyaset yapıyoruz. Hep mahallelerdeyiz. Sandık sandık aldığımız oy oranlarını görmek açısından, bu sokakta neden oylar düşük, bu sokağa daha çok eğilmeliyiz, buradaki insanlara kendimizi anlatamıyor muyuz, diyerek istişareler yapacağız” diye konuştu.

HALK BUNLARA MÜSADE ETMİYOR

Sandığına sahip çıkan bir AKP’nin şu zamana kadar yerelde ve genelde iktidar olduğunu ifade eden Ayaz, “Türkiye’nin ve dünyanın bugün gelinen konjonktürde AKP’ye daha çok ihtiyacı vardır. Etrafımızda olan olayları görüyoruz. Muhalefet, Tayyip Erdoğan gitsin istiyor. Gitsin de Türkiye batsın. Bu şekilde siyaset yaptıkları için hak da halk da bunlara müsaade etmiyor” dedi.

‘İSTEMEZÜK’LER HEP VARDI

‘İstemezükler’ün Türkiye’de hep var olduğunu dile getiren Ayaz, “Köprü istemezük, 3’üncü havalimanı istemezük, hiçbir şey istemezük. Osmanlı tabirinde bu ‘istemezük’ olarak kullanılır. Demokrasilerde iktidarın alternatifleri muhalafetlerdir. Bizim muhalefettten istediğimiz bir şey var ki, yanlış yaptığımız konularda kendilerinden öneriler bekleriz. Biz peygamber değiliz. Hata yapmayız diye bir şeyimiz yok. 16 yıldır iktidar olan bir partiyiz. Kolay değildir 16 yıl yerelde ve genelde iktidar olmak. Halk bilsin, hak bilsin bize yeter” ifadelerinde bulundu.

İYİ BİR EKİBİZ

Hasan Ayaz son olarak, “Sizler hepiniz dava şuurunu bilen insanlarsınız. Mahalle başkanlarımız, boş boş oturmak da güzeldir kahva köşesinde. İki tane garibin evine gidin. Yaşlı, ihtiyar, hasta. Benim ışığım Recep Tayyip Erdoğan. Siz de onu örnek alın. İki tane fakir sofrasına oturun, yardımcı olmaya çalışın. Ana damara dokunacağız, gideceğiz, anlatacağız diye konuştu. FETÖ’cü, NATO’cu güruhun başarılı olduğu takdirde durumlarının iyi olmayacağını dile getiren Ayaz, “Bugün biz neredeydik, ne yapıyorduk, ne konumdaydık. Bugün belki Suriye gibiydik” diyerek sözlerini sonlandırdı.