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Lastiği patlayan kamyon devrildi

Gebze'de lastiği patlayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Uğur Çağıl (29) yönetimindeki34 ZV 3123 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonda sıkışan Çağıl, yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüulaşıma kapanırken, olay yerine çağrılanitfaiye ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdığı Çağıl, tedaviye alındı. Yol, bir süre sonra ulaşıma yeniden açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 14:02 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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