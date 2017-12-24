Lastiği patlayan kamyon devrildi

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Uğur Çağıl (29) yönetimindeki34 ZV 3123 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonda sıkışan Çağıl, yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüulaşıma kapanırken, olay yerine çağrılanitfaiye ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdığı Çağıl, tedaviye alındı. Yol, bir süre sonra ulaşıma yeniden açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.