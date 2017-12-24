PKATU görücüye çıktı  

Ercan Elektrik, yaklaşık bir yıldır beklediği TEDAŞ’ın Polimer Kablo Tuğlası’nın (PKATU) elektrik dağıtım şebekelerinde kullanılabilirlik onayını aldıktan sonra Ankara’da düzenlenen 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı ve İstanbul’da düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’nde (EEMKON 17) görücüye çıktı.

ERCAN BİLGİLENDİRDİ

Kongre katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Polimer Kablo Tuğlası (PKATU) ile ilgili ürünün mucidi, Ercan Elektrik Genel Müdürü Ali İhsan Ercan standı ziyaret edenleri bilgilendirdi ve ürün ile ilgili soruları yanıtladı. PKATU’ya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten Genel Müdür Ali İhsan Ercan, yeni ürün ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

“ÜRÜN TESCİLLİ MARKAMIZ”

Polimer Kablo Tuğlası sayesinde başta enerji kayıpları olmak üzere birçok sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşacağını belirten Ercan, “Satışa sunduğumuz Polimer Kablo Tuğlası enerji alt yapı iletim hatlarından kaynaklanan, trafo merkezleri ve enerji santrallerindeki enerji kayıpları gibi birçok sorunu ve altyapı şebeke kablo arızalarını tamamen ortadan kaldırıyor. Ürün bizim tescilli bir markamızdır” dedi.

“HAZAR VE ARIZANIN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Ürünün yer altı A.G. ve O.G. döşemelerinde kablolar arasında ve kablo üzerinde koruyucu malzeme olarak kullanıldığını ifade eden Ercan, “Bu ürün sayesinde yer altında kullanılan enerji kablolarının hasar görmesini ve olası arızaların yaşanmasını engellemiş oluyor. Geri dönüşüm malzemesi olarak polipropilen bir ürün olan PKATU, hafif ve pratik oluşu ile kullanıcı firmaların daha çok iş üretmesine, darbelere, ısıya ve asitlere karşı aşırı dayanımı sayesinde uzun yıllar toprak altında kalarak enerji kayıplarının ve şebeke arızalarının önüne geçmiş oluyor” diye konuştu.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE”

Ortaya konulan ürünün sektör açısından devrim niteliğinde olduğunu belirten Genel Müdür Ali ihsan Ercan, şöyle konuştu: “Üzüldüğüm tek konu ise PKATU’nun vitrinde sergilenen bir ürün olmayışıdır. Müşteri ürünü alıp toprağın altına koyuyor ve üzeri kapatılıyor. PKATU yeni dönemde sektörümüz için bir devrim olacaktır.”